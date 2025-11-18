Названы преимущества уставшего мозга в процессе обучения

Новые исследования показали, что усталость не тормозит мозговую деятельность, а, напротив, оптимизирует процессы формирования долгосрочной памяти. Ученые выявили, что максимальная эффективность обучения наблюдается непосредственно перед наступлением периода отдыха, сообщает «Вечерняя Москва» .

Феномен связан с аденозином — веществом, которое аккумулируется в организме в течение дня. Аденозин не только снижает активность мозга, но и модифицирует нейронные связи, подготавливая их к ассимиляции новых знаний. Врач-психиатр и психотерапевт Алексей Вилков разъяснил, каким образом усталость способствует улучшению запоминания информации и как это можно применять в учебе и профессиональной деятельности.

По словам специалиста, практика подтверждает, что в состоянии утомления человек обладает повышенной восприимчивостью к новой информации. Данное свойство мозга активно используется в техниках внушения и гипноза.

«Это можно использовать и при обучении, когда человек утомлен, он воспринимает информацию менее критично, больше подвержен внушению. Например, это свойство мозга можно использовать при обучении с преподавателем, самообучении, прослушивании информационных материалов. Это явление действительно полезно для жизни», — рассказал Вилков.

Эксперт подчеркивает, что положительное влияние усталости распространяется исключительно на пассивное обучение и восприятие информации. Активная деятельность, требующая концентрации, принятия решений и физических усилий, не будет эффективной в состоянии усталости.

В другом исследовании было установлено, что пожилые люди, активно использующие интернет и цифровые устройства, демонстрируют более развитые когнитивные функции и реже страдают от депрессии. У них отмечаются улучшенные показатели памяти и концентрации внимания, а также более эффективное выполнение задач, связанных с планированием и многозадачностью.

