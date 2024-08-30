Названы популярные темы для блогов в 2025 году

Блогер Колесник: люди в 2025 году будут заинтересованы в вирусных трендах

В новом году в блогах будут популярны два направления: вирусные развлекательные тренды и образовательный контент, сообщил РИАМО фитнес-блогер Александр Колесник.

«Соцсети продолжают поддерживать оба формата, но рост внимания к экспертному контенту становится все заметнее», — сказал Колесник.

Он добавил, что развлекательный контент остается на пике популярности, особенно вирусные тренды, когда пользователи массово повторяют одни и те же действия. Это могут быть танцы, липсинг или юмористические видео — все, что быстро разлетается по Сети, остается востребованным.

«Однако с каждым годом растет интерес к образовательному и экспертному контенту. Российские соцсети активно поддерживают авторов, которые создают такие материалы, и помогают им продвигаться. Тренд на развитие личного бренда среди экспертов также набирает обороты, и соцсети становятся отличной платформой для демонстрации экспертизы и ее монетизации», — рассказал блогер.

31 августа будет отмечаться День блога. Идея этого праздника появилась в 2005 году, когда в LiveJournal сопоставили слово blog с цифрами 3108. Поэтому этот день отмечают 31 августа.