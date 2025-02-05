Названы победители Зеленой Премии в категории «Экологические центры»

Первое место завоевал проект «Гуманитарный ветотряд», направленный на помощь животным в прифронтовых районах. Второе место досталось саратовскому проекту «Экологизатор», переработавшему свыше 300 тонн отходов и организовавшему сотни экологических мероприятий. Третье место получил центр «Сборка» в Москве, осуществляющий раздельный сбор 65 типов отходов и занимающийся экопросвещением, с филиалами в других регионах.

Экоцентры выполняют ряд ключевых функций: они распространяют культуру раздельного сбора отходов среди жителей, служат площадкой для взаимодействия бизнеса с населением, а также продвигают экологические привычки и идеи экономики замкнутого цикла через образовательные программы. Совмещение пунктов приема вторсырья с просветительскими мероприятиями делает их важным элементом в формировании экокультуры и развитии системы обращения с отходами, подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Лидером стал гуманитарный ветотряд, возглавляемый Анастасией Козич, который занимается военно-полевой ветеринарной помощью в зоне СВО. Фонд работает более четырех лет, объединяя команду из 69 ветеринаров, волонтеров и специалистов из 14 регионов России, оказывающих помощь животным в 28 прифронтовых населенных пунктах. Ежемесячно ветотряд организует выезды, поддерживая отдельных энтузиастов, заботящихся о бывших домашних животных. За время работы фонд оснастил три ветеринарные клиники в Мариуполе и Северодонецке, провел более 40 выездов, около 1100 операций, вакцинировал 6500 животных и доставил 55 тонн корма.

Второе место занял экоцентр АНО «Экологизатор» под руководством Татьяны Хохловой, открытый в 2020 году в Саратове. Центр занимается сбором более 30 видов вторсырья и экологическим просвещением, ежегодно привлекая свыше 20 000 человек для участия в экоуроках и акциях. За 4 года переработано более 300 тонн отходов и проведено более 700 мероприятий. Инициатива «Культура вещей» способствует вторичному использованию ресурсов, перераспределив более 50 тонн ненужных вещей.

Третье место занял центр «Сборка» под руководством Михаила Антонова в районе Чистых прудов в Москве. Это экопросветительская площадка с пунктом раздельного сбора 65 фракций, Музеем переработки и ЭкоТехнопарком для мастер-классов. Центр ежемесячно принимает свыше 8000 посетителей, имеет филиалы в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и планирует открыть центр в Нижнем Новгороде. В рамках программы «Давай откроем экоцентр!» «Сборка» обменивается опытом с 50 регионами, а также планирует создание мультимедийного «Музея рециклинга», доступного для маломобильных посетителей.

«Зеленая Премия» нацелена на выявление достижений в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения передовых практик в природоохранной сфере, а также проявление лидерства в экологии. Ежегодный конкурс проходит в несколько этапов, а награждение победителей проводится в конце года.