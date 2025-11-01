Названы победители Всероссийского молодежного фестиваля анимационного кино «Гнездо»

В Москве состоялось закрытие и церемония награждения победителей Всероссийского молодёжного фестиваля анимационного кино «Гнездо». 30 октября гости фестиваля собрались в Доме русского зарубежья им. Солженицына чтобы узнать имена победителей, сообщили организаторы.

«Всё то художественное, интересное, творческое, что есть у вас очень востребовано детьми, педагогами, родителями. Мы готовы быть проводниками в этой работе», - обратилась к номинантам со сцены директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства Просвещения РФ Лариса Фальковская.

В конкурсном отборе участвовало более 400 заявок от молодых аниматоров, режиссеров, композиторов, студий и молодёжных коллективов. Фестивальные мероприятия в течение всего года проходили в разных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Бирске, Брянске, Нижнем Новгороде.

«Я рад, что нам удалось пройти этот путь. Наш фестиваль длился почти год. И мы достигли результата: мы были в разных городах нашей страны, которые нас тепло принимали. Это самое ценное – обратная связь, понимание, что наш фестиваль был полезен для молодёжи, преподавателей, зрителей», - поделился с залом организатор фестиваля «Гнездо» Алексей Покровский.

Гран-при за лучший фильм получила анимационная картина «Вчера мне было 9 лет» Тимофея Скисова производства ВГИК им. С.А. Герасимова. На экране раскрывается история мальчика, который отправился за новогодним подарком для своего дедушки. Жюри отметили мастерство создателей мультфильма.

В номинации «Лучший режиссёр» победу одержала анимационная работа «Гигантское чудо» режиссёра Александры Кривицкой из Института бизнеса и дизайна Москвы. Фильм повествует историю богини, дарующей людям звёзды.

Приз за лучший сценарий получила конкурсант из Екатеринбурга Дарья Столбецова с анимационным фильмом «Чаинка», производства кинокомпании «Снега». Фильм рассказывает историю ёжика, поступок которого изменил повседневную жизнь лесных обитателей.

В номинации «Лучший аниматор» награду получила Кристина Щербакова из Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения с фильмом «Дед Мазай и солнечные зайцы». Новый авторский взгляд на известную историю: от огромных грозовых туч, вышедших из-под контроля, дедушке Мазаю помогут избавиться только солнечные зайчики.

Лучшим композитором признан Максим Филин за музыку к фильму «Сказка искорки» производства ВГИК им. С.А. Герасимова.

В номинации «Лучшая заставка» жюри присудило победу фильму «С наступлением ночи» автора Ксении Колесниковой из Москвы.

В этом году в питчинге фестивале участвовали и работы, созданные с помощью нейросетей. Награду за «Лучший проект, созданный с помощью ИИ» получили Андрей Саньков и Алена Пияшева из Санкт-Петербурга с анимационным фильмом «Певчие птички».

В номинации «Лучшая концепция питчинга» статуэтку фестиваля забрала Светлана Болдина из Москвы со своим анимационным проектом «Дело Васи Васнецовой»

Спецприз жюри получил фильм «Жила-была гора» режиссёра Натальи Абрамовой, производства киностудии «Союзмультфильм».

Всего 400 заявок на фестиваль было подано в этом году из разных городов России. Новый-Уренгой, Луганск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и многие другие.

Партнерами фестиваля выступили различные студии анимации, среди которых Анимационная студия «Паровоз», Анимационная компания «Ярко», Группа компаний «Рики», Рокет Фокс, телеканал «СуперГерои» и многие другие индустриальные партнеры. Поддержку фестивалю оказало Министерство просвещения России, «Национальная родительская ассоциация» и «Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России».

Этот масштабный фестиваль показал огромный потенциал российского анимационного искусства и подтвердил востребованность творчества молодых авторов. Следующий фестиваль обещает быть не менее интересным и насыщенным яркими проектами!

Фестиваль «Гнездо» организован «Национальным агентством развития семейного контента» и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.