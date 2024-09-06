Названы победители соревнований профмастерства среди диспетчеров «Россети»

На учебно-тренировочном полигоне «Горенки» в Балашихе состоялось торжественное закрытие соревнований профессионального мастерства среди персонала, осуществляющего функции оперативно-технологического управления объектами электросетевого комплекса 110 кВ и выше. Главной особенностью этих соревнований стало то, что впервые свой профессионализм на площадке состязаний демонстрировали диспетчеры. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

В честной борьбе соревновались 11 лучших диспетчеров. Участники демонстрировали свои теоретические и практические навыки в пяти этапах. Профессионализм диспетчеров оценивали пять судейских бригад под руководством главного судьи соревнований Дмитрия Пушкарского.

Соревнования были направлены на оценку профессионализма, подготовленности персонала к предотвращению и ликвидации технологических нарушений. Это позволит определить направления дальнейшей работы по повышению уровня профессиональных компетенций диспетчеров.

Участников соревнований приветствовали заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению — директор центра управления сетями «Россети Московский регион» Дмитрий Пушкарский, директор департамента оперативно-технологического управления Валерий Козыренко и заместитель директора — главный инженер филиала «Северные электрические сети» Андрей Брагин.

«Я благодарю всех участников соревнований. Это наш с вами совместный опыт, которым вы можете поделиться со своими коллегами. Вы показали свой уровень знаний, опыт, навыки, умения, которые нам и дальше необходимо совершенствовать. Поэтому каждый из вас из этих соревнований должен вынести позитивное зерно, опираясь на опыт, который вы приобрели. Я благодарю вас и желаю безаварийной работы. Чтобы каждая смена становилась нашим испытанием, но каждое испытание заканчивалось нашей победой», — отметил Дмитрий Пушкарский.

По итогам состязаний был назван лучший филиал в части подготовки команды к соревнованиям — «Московские высоковольтные сети».

В номинации «Лучшая судейская бригада», которую традиционно голосованием выбирают команды-участницы, победу одержала судейская бригада этапа № 5 в составе старшего судьи Михаила Гуляева и судей — Надежды Сураевой и Юлии Кусовой.

В ходе состязаний участники продемонстрировали свой профессионализм и самые лучшие деловые качества, однако на пьедестал почета поднялись сильнейшие.

По наибольшей сумме набранных баллов — 548 — третью ступень пьедестала почета занял Александр Чуприн — участник из команды филиала «Московские высоковольтные сети». «Серебряную» награду соревнований завоевал его коллега по филиалу Александр Гришин, набравший 550 баллов. Обладателем «золота» и 561 балла, а также Почетного кубка победителей соревнований стал Антон Пашунин из филиала «Западные электрические сети».

Победителям соревнований профессионального мастерства среди персонала, осуществляющего функции оперативно-технологического управления объектами электросетевого комплекса 110 кВ и выше, в декабре текущего года предстоит отстаивать честь компании «Россети Московский регион» на аналогичных соревнованиях Группы компаний «Россети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.