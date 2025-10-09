Названы пять качеств перспективного специалиста

Генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец в интервью «Российской газете» назвал пять основных качеств, которые, на его взгляд, определяют перспективного специалиста.

«Это трудолюбие, амбициозность, умение учиться, умение достигать результата и умение адаптироваться к изменениям. Мы не ищем идеальных сотрудников. Однако без этих качеств у него не получится построить карьеру в нашей компании. Они должны быть у соискателя хотя бы на базовом уровне, и конечно, уверенное желание их развивать. Дальше мы поможем», — отметил Скоромец.

Он также добавил, что развивать эти качества помогает благоприятная среда. В частности, в компании очень развита система наставничества: первое время начинающий сотрудник работает в тандеме с наставником. Корпоративная культура построена на принципах дружелюбия и поощрении указанных качеств.

«Мы создаем атмосферу, в которой быть любознательным, трудолюбивым, амбициозным, умеющим достигать результата и адаптироваться к изменениям имеет смысл. Потому что это будет оценено по достоинству», — заявил Анатолий Скоромец.

«Газпромнефть-СМ» выпускает масла, смазки и технические жидкости на двух основных заводах в Омске и Подмосковье. Московский завод смазочных материалов является самой современной и технологичной производственной площадкой в Центральном регионе России. Он выпускает свыше 300 наименований продукции. При этом в производственный цикл завода встроен Научно-исследовательский центр смазочных материалов, в котором разрабатываются и тестируются новые рецептуры.

«Газпромнефть-СМ» активно развивает сотрудничество с колледжами Подмосковья — ранее компания запустила систему стажировок для студентов средних специальных учебных заведений на Московском заводе смазочных материалов. Проект направлен на повышение качества подготовки профессионалов для отрасли.