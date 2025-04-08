Названы первые итоги работы функции «Защита близких» от голосового помощника Ева

Голосовой помощник Ева от «МегаФона» блокирует большинство мошеннических звонков, не доводя их до абонента, а порядка 10% таких звонков клиентам «МегаФона» принудительно разрываются с помощью функции «Защита близких», сообщает пресс-служба оператора.

Новая функция голосового помощника Ева от «МегаФона» «Защита близких» стала доступна клиентам оператора в январе. Для ее активации достаточно добавить номера своих родных в специальный список в настройках Евы. В свою очередь, добавляемые родственники дают согласие на внесение в список через СМС-код.

Принцип работы услуги удобен для абонента, владеющего списком: если его родственникам попытаются дозвониться мошенники, Ева заблокирует звонок или разъединит его в процессе разговора, а владельцу списка пришлет СМС-уведомление о попытке мошенничества в отношении этого родственника.

Разрыв звонка осуществляется после автоматизированной проверки номера звонящего. При этом звонки с номеров, которые уже ранее были опознаны системой как мошеннические, блокируются сразу.

Однако злоумышленники регулярно совершенствуют схемы обмана и пытаются перезвонить жертвам с новых номеров — в этих случаях Ева завершит разговор с мошенником, чей номер ранее не был известен системе блокировки. В среднем мошенники пытаются связаться с жертвой с пяти разных номеров, стремясь обойти антифрод-механики.

Как показывают итоги первого квартала текущего года, большинство звонков с подозрением на мошенничество блокируются антифрод-системой автоматически, не доходя до абонента. А примерно в 10% случаев в дело вступает Ева, принудительно разрывая звонок и уведомляя клиента о возможных угрозах мошенничества в рамках опции «Защита близких».

Согласно статистике, больше всего подключений новой услуги исходит от мужчин в возрасте 31-45 лет.

«Телефонное мошенничество на сегодняшний день является одной из главных проблем в нашем обществе. Специалисты „МегаФона“ ежедневно работают над тем, чтобы минимизировать риски для клиентов. „Защита близких“ от Евы призвана оградить от мошенников в том числе самые уязвимые категории граждан — пожилых родственников и детей наших клиентов», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

«МегаФон» запустил голосового ассистента Ева в июле 2021 года. Сейчас к ней подключены более 11 млн клиентов «МегаФона». Ева может отвечать на звонки вместо абонента, если он не отвечает или занят, указывать во время входящего звонка с незнакомого номера категорию звонящего, уведомлять о попытке подключения платной подписки, а также блокировать звонки от целых категорий компаний, которые выбрал абонент.