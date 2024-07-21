сегодня в 11:49

Названы необычные вещи, которые забывали пассажиры в столичном метро

В столичном метро с января по июнь 2024 года пассажиры забыли 22 глиняные куклы, а также бутафорские казачьи шашки в чехле и ножнах, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Кроме того, в городской подземке забывали виниловые пластинки детских сказок и песен.

Чаще всего вещи теряют на Кольцевой, Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской линиях метро. Склады с забытыми предметами расположены на станциях «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой центр».

Забрать вещи можно ежедневно с 08:00 до 20:00.