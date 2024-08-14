Названы необычные грибы, которые можно найти в лесах Подмосковья

В Московском регионе за последние 10 лет стали встречаться дубовики — яркие южные грибы, родственные белым грибам, сообщил РИАМО миколог Михаил Вишневский.

«Ранее они были редкостью в нашей местности, но сейчас активно осваивают этот регион», — сказал Вишневский.

Он отметил, что все грибы, которые встречаются в Подмосковье, являются обычными для этих широт.

«Тем не менее из-за глобального потепления некоторые виды грибов постепенно продвигаются на север, как в случае с дубовиком», — рассказал специалист.

Вишневский добавил, что тем, кто раньше не встречал такие грибы, может показаться, что они необычны и вызывают любопытство.

«Для неопытного грибника 90% грибов могут показаться необычными. Если это не белый гриб, не лисичка или подосиновик, то встреча с новым для него видом может вызвать удивление. Например, он может впервые заметить козляк и подумать: „Какая необычная фиолетовая штука!“ То, что для миколога обычное, для грибника может оказаться настоящим открытием», — пояснил миколог.

Он также рассказал, что сезон сбора грибов уже начался и будет продолжаться еще около двух недель.

«Дальнейшее будет зависеть от погоды, но до конца августа грибы точно будут появляться. После этого будем смотреть по обстановке», — заключил эксперт.