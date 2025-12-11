Названы места в Кемерове, где можно будет запускать новогодние салюты

В преддверии праздников редакция Сiбдепо связалась с администрацией Кемерова, чтобы выяснить, где в городе официально разрешено запускать фейерверки в Новый год.

В итоге был получен список из 12 площадок, где жители и гости Кемерова смогут безопасно запускать салюты.

В перечень вошли: площадь, сквер на Коммунистической улице (перед Дворцом молодежи), площадь на улице Набережная реки Томь, ограниченная улицами Арочная и «Парк чудес», площадь на Пионерском бульваре, 4 (центральная часть, до проспекта Ленина), территория, очерченная проспектом Ленина, улицами Красноармейской, Соборной и рекой Искитимка.

Кроме того, запускать фейерверки разрешено на площади перед стадионом «Химик», на площадке по проспекту Притомскому, 70 (где расположен развлекательный комплекс «Золотой берег»), на территории по адресу 4-я Заречная, 54 (кафе-клуб «Чайка»), на площади старого летного вокзала (Октябрьский проспект, 53 к1), на разворотной площадке на Красном озере, на аллее, соединяющей проспект Шахтеров и улицу Институтскую (напротив администрации Рудничного района), на набережной реки Томь в Кировском районе и на площади на проспекте В. Михайлова (разворотная автобусная площадка на конечной остановке) в период, когда отсутствует движение общественного транспорта.

