Названы лучшие и худшие субъекты по данным фотофиксации контейнерных площадок

В топ-5 вошли Курганская, Волгоградская, Тульская, Тамбовская области и город Санкт-Петербург. В пятерку аутсайдеров попали Республики Ингушетия и Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Чувашия и Ивановская область. Рейтинг составлен на основе анализа фотографий нейросетью. С ноября 2024 года во ФГИС УТКО поступило свыше 37 миллионов снимков со всей страны.

«Фотофиксация — важный инструмент цифрового управления отраслью. Она позволяет перейти от ручного контроля к системной работе на основе данных, которые регоператоры загружают в информационную систему, — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. — Нейросети анализируют снимки и в автоматическом режиме составляют рейтинг регионов. За основу берется формула. Если ИИ видит на фото, что отходы действительно вывезли, такая площадка засчитывается как убранная. Потом это число делится на общее количество площадок, которые занесены в систему. Результат — процент тех, с которых реально вывезли отходы. Регионы, которые ответственно передают информацию, получают возможность точечно улучшать качество услуг и снижать количество жалоб от жителей.

На данный момент все регионы подключились к системе, однако далеко не все наладили ритмичную передачу данных фотофиксации. Таким образом, ключевым критерием сейчас является подтвержденное с помощью ИИ опустошение контейнера. То есть чем больше контейнеров в регионе фотографируют регоператоры после вывоза отходов, тем выше позиция региона в рейтинге, так как большое количество фотографий показывает более объективную картину. Также нейросеть анализирует качественные показатели, то есть чистоту контейнерных площадок, переполненность контейнеров.

РЭО на регулярной основе анализирует поступающие фото и дает регионам обратную связь, чтобы те могли повысить прозрачность оказания услуг. На основе данных, полученных из системы учета ТКО РЭО составляет рейтинг субъектов РФ по качеству и полноте передачи данных фотофиксации состояния контейнерных площадок.

«Фотофиксация является ключевым инструментом в системе контроля за санитарным состоянием контейнерных площадок и своевременностью вывоза отходов, — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Благодаря фотофиксации мы получаем полную и объективную картину, отслеживаем состояние площадок в реальном времени. Это помогает не просто видеть проблему — переполненный контейнер или заваленную мусором площадку, но и быстро на нее реагировать: убирать, приводить все в порядок, подключать ответственные службы, будь то регоператоры или местные власти».

РЭО продолжит регулярное обновление рейтинга и сопровождение регионов с низкими показателями, чтобы обеспечить равномерное цифровое развитие отрасли и достижение целей нацпроекта.