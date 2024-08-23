Названы лучшие частные школы Подмосковья

На августовской педагогической конференции «Съезд учителей» объявили лучшие частные школы Подмосковья. Лидером стала новая Черноголовская школа естественно-научной и математической направленности. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

За прошедший учебный год она улучшила свои позиции, поднявшись на три пункта в рейтинге. Свыше 60% выпускников сдали 2 предмета ЕГЭ на 80 и более баллов, а на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников учащиеся завоевали 7 дипломов. Для разностороннего обучения детей в школе функционируют биологическая, химическая и физическая лаборатории, а также центр инженерного образования со станками и лазерным оборудованием.

Второе место разделили между собой частный лицей «Экус» в городском округе Подольск и школа «Президент» в Одинцово. Для учащихся «Президента» доступны 3 естественно-научных лаборатории, бассейн, зал восточных единоборств и творческие мастерские. Школа сохранила свои позиции по сравнению с рейтингом прошлого года, а вот лицей «Экус» поднялся на одну строчку выше.

Третье место заняла православная школа «Рождество» в городском округе Истра. Она находится на территории храма Рождества Христова. Ранее школа занимала 21 место.

В ведомстве добавили, что при составлении рейтинга в первую очередь были рассмотрены такие показатели, как результаты государственной итоговой аттестации и участия школьников в олимпиадах, а также умение администраций школ обеспечить доступность и открытость информации о своей работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.