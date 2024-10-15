Названы лауреаты премии «Благотворитель Москвы»

Церемонию награждения премией «Благотворитель Москвы» провели в столице в первый раз. Ее вручают некоммерческим организациям (НКО), социально ответственному бизнесу и меценатам за вклад в развитие культуры добрых дел, сообщает пресс-служба городского комитета общественных связей и молодежной политики.

«Лауреатов определили в 10 номинациях, посвященных разным направлениям. Среди них: „НКО с историей“, „Лучшая волонтерская программа“, „Лучшая команда НКО“», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Ряд категорий подразумевал прием заявок — всего их было 118. В остальных случаях отбором кандидатов занимались члены жюри. Победителям вручили дипломы и статуэтки в виде сердца.

Благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» стал лучшим в номинации «НКО с историей». Организация существует уже более 30 лет (с 1994 года) и выпускает детские книги с тактильными вставками. Такие издания в подарок получили уже свыше 220 тыс. ребят.

Премия за лучшую волонтерскую программу — у фонда «Народный фронт. Все для Победы!» С мая 2022 года организация привлекла более 2 тыс. волонтеров, которые занимались вопросами ликвидации последствий паводков в субъектах РФ, доставки гумпомощи и оказания адресной поддержки жителям новых территорий и соседних областей.

«Лучшей командой НКО» признан фонд «Жизнь как чудо», который отметил свое 15-летие. Его сотрудники поддерживают детей с тяжелыми заболеваниями печени и активно развивают внутреннюю корпоративную культуру.

Премия «Лучшая медиакампания» досталась благотворительному фонду Константина Хабенского и его проекту «Необыкновенное обыкновенное чудо». Это сборник рассказов в 3 томах: о чуде, о школе и о любви. Авторами стали профессиональные писатели и подопечные фонда.

Награда за лучшую рекуррентную программу (регулярных пожертвований) — у фонда помощи бездомным животным «Ника». Москвичи активно участвуют в его акциях, а еще становятся опекунами живущих в приютах кошек и собак.

Со всеми победителями можно познакомиться на сайте «Город неравнодушных».

Учредитель премии — столичный комитет общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты Москвы.