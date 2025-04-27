Названы категории россиян, которых нельзя привлечь к работе в праздники

Привлечение к работе в праздничные дни без согласия про ТК РФ допускается только в чрезвычайных обстоятельствах, например, это может быть предотвращение аварий, катастроф и устранение последствий стихийных бедствий, сообщает RT .

Как уточнили в пресс-службе «Авито Работы», еще в эти дни трудятся сотрудники на непрерывно действующих производствах, на которых остановка процесса технически невозможна, а еще в сферах, связанных с обслуживанием.

Есть и категории работников, которых нельзя выводить на смену даже с их согласия. Это беременные (за исключением творческих работников и спортсменов) и дети до 18 лет.

При этом с 1 сентября текущего года вступят в силу изменения, по которым можно будет привлекать подростков 14-18 лет к работе в выходные на летних каникулах по направлению службы занятости или в составе студотрядов. Но для работников до 15 лет нужно оформить согласие родителей, а для сирот — разрешение органов опеки. Также, несмотря на такое послабление, сохраняются все ограничения по продолжительности рабочего дня для несовершеннолетних.

Кроме того, к работникам, которых можно привлечь в праздники только с письменного согласия и при отсутствии медпротивопоказаний, относятся инвалиды, женщины с детьми до 3 лет, родители (опекуны) детей-инвалидов, лица, ухаживающие за больными по медзаключению, матери и отцы, воспитывающие детей до 14 лет без супруга, опекуны детей до 14 лет, родители ребенка до 14 лет, если второй супруг работает на вахте.

Перед привлечением указанных категорий сотрудников работодатель должен уведомить их о праве отказаться от работы в выходной или праздник и получить их письменное согласие. Но даже если специалист дал согласие, то он может в любой момент отказаться.

Нарушение правил может повлечь проверки и штрафы, поэтому очень важно правильно оформлять все необходимые документы.

В ближайшее время россиян ждут длинные майские выходные, связанные с празднованием 1 Мая и Дня Победы.