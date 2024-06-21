Названы яркие факты о женских «батальонах смерти»

Обозреватель радио Sputnik Владимир Бычков в своей колонке рассказал, что после Февральской революции был сформирован «Ударный женский батальон смерти». Инициатором его создания выступила старший унтер-офицер Мария Бочкарева.

21 июня 1917 года на Исаакиевской площади Петрограда женский «батальон смерти» стал обладателем боевого знамени. Позже Бочкарева признавалась, что своим примером хотела поднять боевой дух в армии и упрекнуть солдат-мужчин, отказавшихся участвовать в военных действиях.

Было сформировано 2 женских пехотных «батальона смерти» и несколько команд, в которых числились более 3 тыс. женщин. Это были и дворянки, и учительницы, и работницы, а также представительницы казачества и непосредственные участницы боевых действий. Бычков пишет, что «батальон смерти» отразил 14 атак немцев в кровопролитных боях.

«Командир полка написал в рапорте: „Отряд Бочкаревой вел себя в бою геройски, все время на передовой линии, неся службу наравне с солдатами. Каждая из этих женщин-героев достойна звания воина русской революционной армии“, — рассказал журналист в своей колонке для радио Sputnik.

Один из женских батальонов позже стал последним защитником Временного правительства во время Октябрьской революции, отметил Бычков.

Считается, что Марию Бочкареву расстреляли в родном Томске в мае 1920 года. Расстрельный приказ отдал Особый отдел ВЧК, утверждает обозреватель.

В 1992 году во время пересмотра дела Бочкаревой выяснилось, что документы о ее расстреле отсутствуют.