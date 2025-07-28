Названы главные признаки вкусного арбуза

Определение по-настоящему вкусного арбуза требует внимания к нескольким ключевым признакам. При этом многие распространенные «лайфхаки» выбора этой ягоды научно необоснованны, сообщила РИАМО профессор Финансового университета при правительстве РФ, д. э. н. Надежда Капустина.

Сухой хвостик указывает на естественное созревание плода на бахче. Звонкий звук при постукивании свидетельствует о правильной консистенции мякоти. Желтое пятно на боку арбуза — место соприкосновения с землей — должно иметь насыщенный оттенок, что говорит о достаточном времени созревания, отметила Капустина.

«Многие распространенные „лайфхаки“ выбора арбузов научно необоснованны. Блестящая корка не является признаком нитратов, это, скорее, показатель свежести. Проверка „на плавучесть“ в воде не дает достоверной информации о качестве. Размер и вес плода также не коррелируют напрямую со вкусовыми характеристиками», — объяснила эксперт.

По ее словам, аграрная наука развивается стремительными темпами и появляются новые ранние сорта арбузов, которые не содержат большое количество пестицидов и не являются потенциально опасными.

«Современная агроэкономика движется в направлении развития органического земледелия, позволяющего получать экологически чистую продукцию. Внедрение новых сортов арбузов с ранними сроками естественного созревания постепенно меняет рынок. Потребителям рекомендуется проявлять рациональность и терпение, приобретая арбузы в сезон естественного созревания, когда соотношение цены, вкуса и безопасности достигает оптимального баланса», — заключила Капустина.