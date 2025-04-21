Завершился второй этап областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2025». В рамках конкурсных испытаний — «Педагогическая находка» и «Мастер-класс» — участники продемонстрировали современные подходы к обучению и воспитанию дошкольников, представили свои лучшие методики и авторские практики. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

По итогам двух этапов были определены десять финалистов, набравших наибольшее количество баллов. В финал конкурса вышли: Мария Мордовцева (г.о. Королёв), Светлана Тихомирова (Одинцовский г. о.), Дарья Леухина (Дмитровский г. о.), Алина Киффа (Раменский г. о.), Оксана Морозова (г.о. Коломна), Татьяна Улбутова (г.о. Красногорск), Анастасия Волоскова (г.о. Серпухов), Надежда Кретова (г.о. Электросталь), Анастасия Золотых (г.о. Домодедово) и Любовь Арыванюк (г.о. Балашиха).

Финальный этап конкурса продлится до 24 апреля. По его итогам будут определены пять лауреатов, которые в сентябре встретятся с министром образования Московской области Ингрид Пильдес.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.