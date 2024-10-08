Названы 5 веских причин перевести ваш смартфон в режим полета

Существует 5 основных причин, по которым стоит переключить гаджет в режим полета в повседневной жизни, сообщил РИАМО руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

«Режим полета отключает все сетевые подключения (мобильную связь, интернет, GPS, Bluetooth), оставляя при этом доступ к приложениям и функциям, не требующим подключения. Ваше устройство остается включенным, но вы не сможете совершать или принимать звонки, отправлять текстовые сообщения или пользоваться интернетом», — сказал Джакония.

Можно продолжать использовать камеру, воспроизводить мультимедиа и использовать приложения, не требующие доступа к сети, отметил он.

«При этом в режиме полета можно отдельно активировать Wi-Fi и Bluetooth (независимо от того, iOS у вас или Android), перейдя в настройки вашего устройства. Это может пригодиться, например, для подключения беспроводных устройств, таких как наушники или смарт-часы», — рассказал эксперт.

По его мнению, в повседневной жизни режим полета также может помочь, например, сэкономить расход заряда аккумулятора. Поддержание связи с базовыми станциями, поиск сетей Wi-Fi, работа Bluetooth и GPS разряжают смартфон, и активация авиарежима поможет сохранить заряд батареи, особенно когда уровень заряда близок к нулю.

«Активация режима полета также поможет быстрее зарядить смартфон. Это особенно актуально, когда времени на подзарядку мало. Поскольку все входящие и исходящие взаимодействия потребляют много энергии, их отключение сократит время, необходимое для полной зарядки», — информировал специалист.

Джакония добавил, что еще одна причина для активации режима полета — экономия трафика. Он может выручить вас, например, в путешествии за границу. Если роуминговые опции не подключены у вас по умолчанию, и вы по прилете в другую страну еще не активировали или забыли их включить — режим полета поможет избежать лишних затрат.

«Безопасное использование гаджета детьми — еще один повод включить авиарежим. Чтобы с телефона не совершались звонки и выход в интернет, а также не отправлялись смс, пока им пользуются дети. Главное — чтобы они не догадались о вашей хитрости, поскольку отключить режим полета довольно просто», — отметил эксперт.

Последняя причина — это спокойный сон, отдых или работа. При использовании смартфона в качестве будильника активация режима полета поможет избежать беспокойства от звонков и уведомлений ночью. Режим полета позволит сосредоточиться на работе или отдыхе, не заставляя вас выключать смартфон.

«В этом режиме можно фотографировать или снимать видео, не отвлекаясь на сообщения или уведомления. Если вы все же переживаете, что пропустите важный звонок или сообщение — альтернативой может стать режим „не беспокоить“, при котором все сообщения и уведомления будут доставлены, но в беззвучном режиме», — заключил специалист.