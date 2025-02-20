Названы 5 ключевых строек Москвы на 2025-2026 годы

сегодня в 14:35

В Москве утвердили перечень ключевых строек на 2025–2026 годы

В столице в 2024 году главными задачами были формирование сбалансированной городской среды, строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, а также исполнение обязательств перед жителями в рамках реновации. Градостроительный комплекс со всеми целями справился, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В прошлом году в мегаполисе было построено 14,2 млн кв. м недвижимости, 6,5 млн «квадратов» из них — жилье.

Кроме того, были сохранены высокие темпы по возведению объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

На 2025-2026 годы запланированы 5 ключевых строек. Среди них — северный участок Троицкой линии метро от «Новаторской» до «ЗИЛ», реконструкция Центрального Московского ипподрома, новый многопрофильный комплекс Детской больницы Святого Владимира, новые корпуса МГОБ №62 в Сколкове и Национальный космический центр.