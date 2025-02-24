Названы 5 этапов формирования самостоятельности у ребенка

Начинать обучать самостоятельности нужно с самого раннего детства и простых вещей, сообщила РИАМО психолог благотворительного фонда «ЦУМ-детям» Юлия Кряжевских.

«Если ваш ребенок хочет помочь вам на кухне, создайте безопасное пространство, дайте ему посильное задание, похвалите за помощь. Так он будет участником процесса, почувствует свою значимость», — сказала Кряжевских.

Она добавила, что формирование самостоятельности у дошкольников делится на пять основных этапов. Первый из них — сочетание поддержки и свободы. Нужно позволять ребенку выбирать из доступных вариантов: яблоко или груша, самокат или велосипед.

«Во-вторых, предоставляйте возможности для принятия решений. Делегируйте ребенку несложные задачи, например, выбор одежды или планирование маршрута прогулки. В-третьих, определите зону ответственности. Укажите, за что ребенок отвечает сам: уборка игрушек, подготовка портфеля», — рассказала психолог.

Кряжевских, в-четвертых, посоветовала принимать ошибки как часть процесса. Научить ребенка воспринимать неудачи как возможность для роста и анализа.

«Наконец, в-пятых, поддерживайте, но не контролируйте. Наблюдайте за выполнением задач, позволяя учиться на собственных ошибках. Похвалите за успехи, даже незначительные», — заключила специалист.