Названо условие для отмены приговора Фургалу, осужденному на 22 года

Юрист Илья Русяев заявил, что кассационный суд проверит законность и обоснованность вынесенного обвинительного приговора бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Ранее экс-главу региона приговорили к 22 годам лишения свободы, однако Фургал не признавал вину ни по одному из вмененных ему преступлений, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам Русяева, если сторона защиты убедит кассационную инстанцию в допущенных нарушениях материального и процессуального права, которые могли оказать влияние на решение присяжных, то это может привести к отмене приговора и пересмотру дела.

«Кассационный суд может изменить приговор, если придет к выводу, что назначенное наказание является чрезмерно суровым и не соответствует тяжести совершенного преступления и личности осужденного», — уточнил эксперт.

Русяев добавил, что с учетом тяжести вменяемых Фургалу преступлений значительное смягчение наказания маловероятно.

В 2021 году Сергей Фургал попал под следствие по обвинению в участии в преступном сообществе, заказных убийствах и крупном мошенничестве. Бывшего губернатора Хабаровского края приговорили к 22 годам колонии.