Названа возможная причина смерти модельера Джорджо Армани

4 сентября в мире распространилась новость о смерти знаменитого модельера Джорджо Армани. Предварительно известно, что причиной кончины могли стать последствия перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает Mash .

По данным СМИ, несколько дней назад у Армани нашли легочную инфекцию. Медики делали все возможное, чтобы спасти легендарного кутюрье, но оказались бессильны, он скончался.

Семья Армани решила похоронить его в закрытом режиме. Попрощаться с модельером можно будет 6 и 7 сентября в Милане в здании театра «Армани».

О том, кем был Джорджо Армани, а также как развивался его жизненный путь, читайте в большом материале РИАМО.