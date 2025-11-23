Названа тройка лидеров слов года в России

Первое место заняло слово «Победа», которое, по мнению экспертов, отразило ключевые общественные настроения 2025 года. На второй позиции расположилось слово «Max», а третье место досталось понятию «нейросеть», подтвердившему растущее влияние технологий на повседневную жизнь.

В short-лист номинантов также вошли молодежные сленговые выражения, такие как «свага», «пикми» и «слоняра», однако победу одержали термины, имеющие широкий общественный резонанс.

Как отметили в институте, выбор слова «Победа» является «глубоко символичным и закономерным», поскольку оно объединило различные сферы — от общественно-политической до технологической.

Торжественное объявление результатов приурочили к Дню словарей и энциклопедий, отмечаемому 22 ноября.

