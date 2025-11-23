Названа тройка лидеров слов года в России
Государственный институт русского языка имени Пушкина подвел итоги ежегодного голосования, определившего самые значимые слова уходящего года, сообщает kp.ru.
Первое место заняло слово «Победа», которое, по мнению экспертов, отразило ключевые общественные настроения 2025 года. На второй позиции расположилось слово «Max», а третье место досталось понятию «нейросеть», подтвердившему растущее влияние технологий на повседневную жизнь.
В short-лист номинантов также вошли молодежные сленговые выражения, такие как «свага», «пикми» и «слоняра», однако победу одержали термины, имеющие широкий общественный резонанс.
Как отметили в институте, выбор слова «Победа» является «глубоко символичным и закономерным», поскольку оно объединило различные сферы — от общественно-политической до технологической.
Торжественное объявление результатов приурочили к Дню словарей и энциклопедий, отмечаемому 22 ноября.
