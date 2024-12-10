Названа самая высокооплачиваемая профессия среди офисных вакансий

Специалисты изучили информацию о средних предложениях зарплаты для новых сотрудников в январе–ноябре этого года и составили топ самых высокооплачиваемых офисных профессий, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

Лидером стала профессия инженера. В среднем компании предлагали кандидатам порядка 96 747 рублей в месяц за полный рабочий день, это на 25% превышает показатели 2023 года.

При расчете средних зарплат офисных сотрудников специалисты учитывали вакансии для начинающих с опытом работы до 1-3 лет. В топ самых высокооплачиваемых не были включены профессии, уровень зарплаты по которым может сильно отличаться в зависимости от стажа и навыков кандидата (например, IT, старшие и руководящие специалисты), а еще профессионалы, чей доход формируется в основном из процентов со сделок (это брокеры, дистрибьюторы, агенты по недвижимости и туризму).

На втором месте в рейтинге — профессия реставратора. Средние предложения для них за 11 месяцев составили 94 713 рублей в месяц, что на 12% превышает предложения в том же периоде 2023 года.

Архитекторы замыкают топ-3 самых высокооплачиваемых офисных специальностей. В 2024 году кандидаты могли рассчитывать в среднем на 90 563 рубля в месяц за полный день. Это на 21% больше по сравнению с таким же периодом 2023 года.

«Развитие строительной отрасли в России способствует росту спроса на кадры как среди рабочих профессий, так и среди офисных специалистов, занятых в этом сегменте. Работодатели готовы конкурировать за квалифицированных сотрудников, повышая зарплатные предложения, предлагая комфортные условия и бонусы для соискателей», — отметил директор категории «офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.

По его словам, данную тенденцию можно увидеть при анализе вакансий по инженерным и архитектурным специальностям, вошедшим в топ-5 самых высокооплачиваемых офисных профессий за неполный 2024 год.