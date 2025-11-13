Названа самая красивая женщина мира по канонам «золотого сечения»

сегодня в 23:16

Специалисты Центра передовой косметической хирургии в Лондоне определили обладательниц самой совершенной внешности по математическим стандартам «золотого сечения» 1:1,62, сообщает портал «Леди.Мэйл» .

Лидером рейтинга стала Эмма Стоун с показателем 94,72% соответствия идеальным пропорциям — особенно высокие баллы актриса получила за линию подбородка (97%) и форму губ (95,6%).

Второе место заняла Зендая (94,37%), продемонстрировавшая near-идеальные параметры губ (99,5%) и лба (98%). Замыкает тройку Фрида Пинто (94,34%), чьи губы были оценены в рекордные 99,6%.

В десятку также вошли Марго Робби, Дженна Ортега и Оливия Родриго.

Исследование проводилось с помощью компьютерного картирования лица на основе древнегреческой формулы красоты, учитывающей соотношение высоты и ширины лица, пропорции носа и рта.

