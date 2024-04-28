Названа продукция столичного производства для активного отдыха в праздники

Московские промышленники производят одежду и инвентарь для активного отдыха. В столице выпускают доски для катания, спортивную форму, купальники, элементы одежды с подогревом, рюкзаки, палатки и многое другое, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что интерес к активному образу жизни растет каждый год, увеличивая спрос на соответствующую продукцию. Московская промышленность активно замещает заграничные бренды и предлагает инновационные решения.

«Только в прошлом году в Москве почти в 2,4 раза выросло производство оборудования для занятия физкультурой, почти в 2,7 раза – спортивных, лыжных, купальных костюмов, на 15% – ветровок и штормовок», – сказал Овчинский.

Министр уточнил, что рост продолжится в текущем году.

Производитель различных досок и лыж Pepper Boards за I квартал текущего года выпустил 350 лонгбордов, что на 20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Также в компании отработали технологию активации титанала – алюминиевого сплава, используемого для изготовления лыж.

По словам управляющего партнера компании Юрия Рудчика, предприятие сконцентрировалось на техпроцессе, уменьшении брака и увеличении прочностных характеристик.

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«В будущем технология активации титанала будет использоваться для продукции профессионального уровня таких видов спорта, как слалом-гигант, параллельный слалом и акробатика», – сказал Рудчик.

Рост производства наблюдается и у компании БАСК, специализирующейся на снаряжении и одежде для экстремального активного отдыха и туризма. В I квартале текущего года суммарное количество продукции увеличилось на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Объем продаж компании Hotwalker вырос в начале года – продали на 30% больше чехлов с подогревом для планшетов и ковриков с подогревом. Повышенный спрос наблюдался и на нагревательные элементы одежды, стельки и перчатки. В январе предприятие разработало новую тент-палатку для летнего сезона.

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Сегодня активно разрабатываются нагревательные элементы с возможностью охватить больше частей тела одновременно, например, перчатки и стельки с расширенной зоной подогрева – недавно их испытали в стратосфере при прыжках с парашютом», – сказал генеральный директор компании Александр Шапошников.

Москва — город с развитым производством. В столице функционируют свыше 4,2 тыс. промплощадок, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год в городе открываются порядка 100 малых и 40–50 средних и крупных предприятий. Они выпускают разные товары, в том числе сложную технику, медицинское оборудование, лекарства, мебель, косметику, обувь и одежду.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице развивают производства и повышают инвестиционную привлекательность столицы для отечественных промышленников. В городе создали комфортные условия для развития крупных, средних и малых предприятий.