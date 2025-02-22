Названа причина смерти создателя «Дорожного радио»
Создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов умер от последствий онкологического заболевания, сообщает SHOT.
«В 2023 году у медиаменеджера нашли рак, он несколько лет боролся с болезнью и проходил лечение в московской больнице», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в прошлом году состояние здоровья Михайлова ухудшилось: у него появились проблемы с дыханием и случился отек Квинке.
Создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов умер 21 февраля.
В 1998–1999 гг. Михайлов работал на «Эльдорадио». В 2003 году он вместе с командой создал проект «Дорожное радио».
Михайлов занимал пост программного директора станции до 2023 года. Он не ушел из проекта, а стал занимать должность консультанта.
В холдинге добавили, что Михайлов добился того, что «Дорожное радио» заняло высшую строчку топа в Санкт-Петербурге, а затем и на национальном рынке.
Команда ЕМГ выразила соболезнования семье усопшего.