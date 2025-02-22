Названа причина смерти создателя «Дорожного радио»

«В 2023 году у медиаменеджера нашли рак, он несколько лет боролся с болезнью и проходил лечение в московской больнице», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году состояние здоровья Михайлова ухудшилось: у него появились проблемы с дыханием и случился отек Квинке.

Создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов умер 21 февраля.

В 1998–1999 гг. Михайлов работал на «Эльдорадио». В 2003 году он вместе с командой создал проект «Дорожное радио».

Михайлов занимал пост программного директора станции до 2023 года. Он не ушел из проекта, а стал занимать должность консультанта.

В холдинге добавили, что Михайлов добился того, что «Дорожное радио» заняло высшую строчку топа в Санкт-Петербурге, а затем и на национальном рынке.

Команда ЕМГ выразила соболезнования семье усопшего.