Названа причина ограничений в работе мобильного интернета на Ямале

Первый заместитель окружного департамента информационных технологий и связи Дмитрий Шмелев объяснил, чем обусловлены ограничения в работе мобильного интернета на Ямале. По его словам, отключения происходят в связи с вопросами безопасности, сообщает «Север-Пресс» .

«К сожалению, периодически есть ограничения в работе интернета. Это зона ответственности федеральных коллег. Прежде всего такими мерами обеспечивается безопасность. Понятно, что приходится терпеть некоторые неудобства. Но у нас стратегический регион для страны. Поэтому с этими неудобствами придется смириться», — отметил Шмелев.

По его словам, создание единой Wi-Fi сети FreeYamal позволит решить проблему доступа к сети Интернет для населения. Подключение к ней доступно в общественных зонах, таких как спортивные комплексы и остановочные павильоны.

Жители Тарко-Сале выразили недовольство перебоями в работе интернет-соединения. Представители власти пояснили, что данные неполадки вызваны необходимостью обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры.