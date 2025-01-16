Названа одна из благополучных заповедных территорий северо-восточного Подмосковья

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Сотрудники природоохранного фонда «Верховье» провели для Минэкологии Московской области обследование государственного природного заказника областного значения «Леса и болота в кв. 108, 109 Веригинского лесничества». Особо охраняемая природная территория расположена в Сергиево-Посадском городском округе, ее площадь превышает 273 га. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Целью обследования была оценка состояния особо ценных природных комплексов, такими в ООПТ являются сырые и заболоченные березняки, влажнотравные черноольшаники, а также переходное и низинное болота.

По результатам работы эксперты признали состояние экосистем отличным, нарушений режима особой охраны в ООПТ не выявлено.

Хорошее состояние и видовое богатство заказника обусловлены труднодоступностью этих мест и практическим отсутствием антропогенного воздействия. Здесь зафиксировано обитание 56 видов фауны, в том числе краснокнижные черный коршун, трехпалый дятел и кедровка, а прилетающая кормиться к озеру Батьковскому скопа занесена в Красную книгу России.

Обследование подмосковных ООПТ продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.