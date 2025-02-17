Названа доля россиян, столкнувшихся с попытками аферистов украсть их аккаунты

У 2/3 россиян аферисты пытались похитить профили в социальных сетях. Соцсеть «Одноклассники» совместно с сервисом «Работа.ру» опросила 3,5 тыс. человек из разных регионов РФ и узнала, насколько часто они сталкивались с киберпреступниками и попытками взлома, сообщает пресс-служба соцсети.

Выяснилось, что в 2024 году аферисты пытались украсть аккаунты на разных сайтах у 66% респондентов, то есть у 2/3. У 62% хотели похитить пароль от соцсетей. В остальных случаях аферисты хотели завладеть доступом к банковским приложениям и перепискам. Помимо этого, мошенники предпринимали попытки украсть данные из личной и рабочей почты.

При этом 63% респондентов знают правила кибербезопасности. Они практически сразу поняли, что столкнулись с мошенниками, и не допустили взлома профиля.

Доля пользователей «Одноклассников», которым отправляли спам или которых пытались обмануть аферисты, уменьшилась на 42% в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Около половины респондентов признались, что не устанавливали двухфакторную аутентификацию, поэтому их профиль чуть не украли. Еще 23% пользователей сами нажали на фишинговую ссылку и чуть не были обмануты аферистами.

У респондентов также спросили, что они делают для защиты собственных данных. 78% ответили, что не кликают на ссылки, которые вызывают у них подозрение, и не делятся с незнакомыми людьми кодами, приходящими на телефон.

43% респондентов применяют сложные пароли. 42% опрошенных приобретают предметы исключительно на знакомых интернет-сайтах. 14% регулярно меняют пароли в профилях. Также 10% используют специальный менеджер паролей.

Эксперты по информационной безопасности ОК подчеркивают, что профили в соцсетях взламывают чаще всего из-за применения человеком идентичных логинов и паролей на разных ресурсах. Из-за этого аферисты получают доступ к аккаунту на одном сайте, а затем взламывают остальные соцсети человека.

Также мошенники часто воруют профили у пользователей с помощью фишинга. Они создают поддельный сайт и заставляют человека ввести логин, пароль, после чего получают доступ к его личным данным.

Еще одна причина, по которой пользователи теряют свои аккаунты в социальных сетях, — установка слабых паролей, которые не сложно отгадать. Получить доступ к таким аккаунтам киберпреступникам проще всего.