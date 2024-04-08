Названа дата первого пуска ракеты «Ангара-А5» с Восточного
Госкомиссия разрешила первый пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный
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Старт ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» был одобрен государственной комиссией, пишет ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, ракета готова к предстоящему запуску.
Пуск запланирован на 9 апреля в 12:00 по московскому времени. Через 12 минут после старта разгонный блок с испытательной нагрузкой отделится от третьей ступени «Ангары».
Этот запуск будет первым для «Ангары» с космодрома Восточный. Ранее ракеты этого семейства стартовали только с космодрома Плесецк. В течение последних 10 лет с Плесецка было совершено 6 запусков ракет «Ангара» — 3 легкие и 3 тяжелые.