Названа дата первого пуска ракеты «Ангара-А5» с Восточного

Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, ракета готова к предстоящему запуску.

Пуск запланирован на 9 апреля в 12:00 по московскому времени. Через 12 минут после старта разгонный блок с испытательной нагрузкой отделится от третьей ступени «Ангары».

Этот запуск будет первым для «Ангары» с космодрома Восточный. Ранее ракеты этого семейства стартовали только с космодрома Плесецк. В течение последних 10 лет с Плесецка было совершено 6 запусков ракет «Ангара» — 3 легкие и 3 тяжелые.