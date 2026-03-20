Назван в честь персонажа мультиков: в Южной Корее обнаружили новый вид динозавра

Новый вид динозавра в Южной Корее назвали в честь мультгероя и палеонтолога

Ученые из Техасского университета в Остине и Корейского исследовательского центра описали новый вид динозавра, найденный на острове Апхэ. Исследование опубликовано в журнале Fossil Record, сообщает «Царьград» .

Окаменелость обнаружили в 2023 году на острове Апхэ. Снаружи находка выглядела как кусок породы с фрагментами костей, однако микрокомпьютерная томография показала почти полный скелет небольшого динозавра.

Новый вид получил название Doolysaurus huhmini. Первая часть имени отсылает к популярному южнокорейскому мультгерою Дули, вторая дана в честь палеонтолога Мина Ху.

На момент гибели детенышу было около двух лет, по размеру он напоминал индейку. Ученые предполагают, что взрослые особи вырастали до размеров небольшого ягненка. Не исключено, что тело динозавра было покрыто шерстью.

Doolysaurus huhmini жил 113–94 миллиона лет назад, в середине мелового периода. В грудной клетке нашли десятки гастролитов — камней, которые животные глотали для перетирания пищи. Это позволяет предположить, что вид был всеядным.

Это первый новый вид динозавров, обнаруженный в Южной Корее за последние 15 лет.

