Назван топ-5 необычных вакансий с высокими зарплатами

Обниматель для детей назван самой необычной вакансией с высокой зарплатой

Эксперты изучили самые необычные вакансии с высокими зарплатными предложениями. В топ-5 вошли наставник-обниматель для детей, шашлычник, геймерша для YouTube, водитель судна на воздушной подушке и водолаз, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

Наставник-обниматель для детей

Необычную вакансию разместил астраханский филиал сети мультиспортивных клубов. Такому профессионалу предлагают зарплату от 25 до 80 тысяч рублей. Оплата зависит от опыта и формы занятости.

Кандидат должен иметь опыт работы тренера, педагога, наставника, стремиться к изучению новых методик в обучении детей. Из личных качеств обниматель должен обладать стрессоустойчивостью, доброжелательностью, тактичностью и коммуникабельностью. Со своей стороны организация предлагает клубную форму, бесплатное обучение и карьерный рост.

Шашлычник

Территориально работодатель находится в Смоленске. Он предлагает шашлычнику зарплату от 45 до 55 тысяч рублей, предоставляет униформу, питание, скидки в компании и оплачивает бензин.

Обязанность соискателя — приготовление шашлыков. Кандидат должен быть чистоплотным, стрессоустойчивым и аккуратным.

Геймерша-ведущая на YouTube

Ведущая для гейминг-проекта на платформе YouTube и других площадках требуется в Москве. Такому сотруднику работодатель готов платить от 30 до 80 тысяч рублей.

Соискательница должна иметь опыт в видеоиграх, грамотную речь, харизму, фотогеничность и умение общаться на камеру. Девушке нужно будет вести прямые эфиры и обсуждать игры с пользователями Сети.

Водитель судна на воздушной подушке

В селе Туруханск ищут рыболовного гида. Человек должен провести четыре месяца (с июня по сентябрь) на берегу реки на севере Красноярского края. Сотрудник будет находиться на автономной рыболовной базе. За такую работу предлагают от 80 до 100 тысяч рублей в месяц, а также обучение, проживание, связь, питание и форму.

Кандидат будет заниматься заправкой и обслуживанием техники, ремонтом на базе. Он будет выезжать на рыбалку на аэролодке, затем разделывать и готовить добычу, общаться с клиентами, помогать рыбакам. Иногда сотрудник будет выезжать в село Туруханск на катере.

Водолаз

Крупнейшая энергетическая компания в России ищет водолаза на Братскую ГЭС. При полной занятости кандидату предлагают от 50 до 68 тысяч рублей. Также предоставляют бесплатное обучение и получение квалификации водолаза пятого разряда.

Сотрудник будет выполнять водолазные, подводно-технические работы, работы по установке и снятию кессонов в зоне переменного уровня, обследовать и чистить дно акваторий. Также в его обязанности входит обследование и ремонт подводной части сооружений, очистка от наносов, мусора и растительности. Требования — пройти обязательный медицинский осмотр.