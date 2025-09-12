Назван топ-20 самых влиятельных и активных уроженцев Азербайджана в РФ

В России азербайджанская диаспора справедливо признана одной из наиболее масштабных и влиятельных. Выходцы из этой страны прочно обосновались во многих сферах, включая крупный бизнес, политическую деятельность, индустрию культуры и искусства. «Царьград» составил список из 20 наиболее влиятельных и активных урожнцев АзССР, играющих важные роли в жизни РФ и отдельных регионов.

В начале списка представлены представители крупного бизнеса, которые, обладая огромными капиталами, могут решать важные вопросы как в своих интересах, так и в интересах диаспоры.

Далее следуют выходцы из Азербайджана, в основном представители крупного и среднего бизнеса, достигшие общественного и политического статуса, что позволяет им влиять на «повестку» в конкретных городах и регионах.

В заключительной части — те, кто уже приобрел влияние на уровне субъектов Российской Федерации, но пока не достиг федерального уровня. Однако, учитывая их возраст и финансовое состояние, у них есть перспективы для дальнейшего роста.

Приведенный список, безусловно, не исчерпывающий. Существуют персоны, действующие непублично, но оказывающие воздействие и на диаспоры, и на отдельных лиц, и на происходящие события благодаря своим давним связям с влиятельными фигурами.