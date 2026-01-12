Назван тип блогеров, которых могут признать иноагентами в РФ

сегодня в 22:17

Зампредседателя Всемирного русского народного собора и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов выразил мнение о необходимости признания иностранными агентами блогеров мужского пола, использующих женские предметы одежды и аксессуары, а также трансгендеров*, сообщает NEWS.ru .

По его словам, эти люди, прикрываясь «коучингом», навязывают идеи, противоречащие ценностям россиян.

«Опираясь на существующую законодательную базу, позволяющую признавать физических лиц иноагентами за распространение материалов под иностранным влиянием или при получении поддержки из-за рубежа, предлагаю распространить эту практику и на блогеров, чья деятельность подпадает под описанные ею критерии», — отметил Иванов.

Он добавил, что в российском законодательстве предусмотрены все необходимые инструменты для защиты информационного поля. Депутат убежден, что деятельность этих лиц, зачастую спонсируемая или вдохновляемая иностранными источниками, подрывает моральное здоровье нации.

В связи с этим, признание таких распространителей разрушительных идей иностранными агентами представляется логичным и оправданным шагом, подчеркнул он.

Иванов заключил, что многие из этих блогеров, даже находясь за пределами РФ, продолжают оказывать влияние на российскую аудиторию.

* Имеют отношение к ЛГБТ. Движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.