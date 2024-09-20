Назван самый сильный паспорт мира

сегодня в 15:07

Портал VisaGuide обновил свой индекс паспортов по степени влиятельности и возможностям путешествий по миру.

В первую пятерку входят: Сингапур, Испания, Франция, Италия и Венгрия. Следом идут паспорта Германии, Австрии, Нидерланды, Швейцарии, Люксембурга.

Паспорт США находится на 40-м месте. Российский паспорт занимает 95-е место — чуть ниже Турции (93) и Катара (94). Беларусь заняла 108 строчку. Последнее место рейтинга занимает паспорт Армении.

Индекс паспортов VisaGuide — это наиболее объективный рейтинг, который ранжирует паспорта 199 стран и территорий на основе таких факторов, как безвизовый доступ, виза по прибытии, электронные визы, глобальная мобильность, значимости направления и т. д.