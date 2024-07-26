Назван самый криминальный район Нижегородской области

Главк МВД Нижегородской области заявил, что самый криминальный район региона — Автозаводский. В первой половине 2024 года здесь зафиксировали 1670 преступлений, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ .

В составленном правоохранителями антирейтинге также находятся Советский, Нижегородский, Арзамасский и Сормовский районы - они занимают первую пятерку самых криминальных районов.

В Советском за полгода совершили 1095 преступлений, в Нижегородском — 972 преступления, в Арзамасском — 913 и в Сормовском — 900 преступлений.

Наименьший уровень преступности зафиксирован в Краснооктябрьском, Большеболдинском, Спасском и Тонкинском, Гагинском и Сеченовском районах. В каждом из них произошло не более 26 преступлений за первую половину года.