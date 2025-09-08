Назван лучший оператор по скорости мобильного интернета в Москве

Исследование проводилось с 9 по 31 июля 2025 года на маршруте длиной примерно 2850 км по самостоятельно выбранным DMTEL критериям. Также оператор оказался лидером по пиковым скоростям, которые отражают 10% лучших результатов: 228,14 Мбит/с при скачивании данных и 78,09 Мбит/с при загрузке.

Оператор был отмечен и в голосовой связи. В столице у него зафиксирован минимальный процент звонков с плохим качеством — лишь 0,42%, а средняя оценка речи по шкале Mean Opinion Score стала наилучшей (4,56 балла из 5). Таким образом, даже в 10% худших вызовов абоненты оператора слышат собеседника разборчивее, чем у конкурентов. Время установления соединения для 90% звонков не превышает 3,62 секунды, это максимальный показатель.

Помимо этого эксперты оценили технологическую оснащенность сетей. Оператор оказался единственным в Москве, на сети которого используется агрегация пяти частот. Также в ходе исследования было отмечено первенство МегаФона во внедрении технологии MIMO 4×4 и задействовании передовых речевых кодеков EVS (Enhanced Voice Services), делающих звонки в VoLTE исключительно чистыми и естественными.

Данные DMTEL свидетельствуют, что с 2022 года средняя скорость загрузки в сети оператора в Москве выросла более чем в два раза (+136,6%), а скорость передачи данных за три года практически удвоилась: с 22,4 Мбит/с в 2022 году до 43 Мбит/с в 2025-м.