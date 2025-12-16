Назван главный тренд в декоре при украшении дома к Новому году

Выбор главного символа Нового года — праздничной елки — в этом году становится практичным. В тренде — искусственная елка и советская эстетика, сообщили РИАМО в пресс-службе финтех-компании ЮMoney и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек из разных городов России.

Согласно исследованию, более 60% граждан планируют активно украшать дом к Новому году, что свидетельствует о сохранении высокой значимости праздничных традиций в обществе. «Русский стиль» стал главным трендом в новогоднем декоре: растет популярность советских игрушек, а также украшений из баранок и конфет.

Потребительская активность в предновогодний период сместилась на более ранние сроки из-за обновленной маркетинговой стратегии ритейлеров.

По результатам опроса, 40% россиян планируют поставить дома искусственную елку с современным декором. Традиционную живую елку с классическими игрушками выберет лишь 33% опрошенных. Остальные отдадут предпочтение современным вариантам: елкам из экологичных материалов, а также креативным или минималистичным решениям.

Данные опроса подтверждаются и реальными продажами. Так, с 1 по 10 декабря 2025 года число покупок искусственных елок выросло на 6% год к году, а средняя цена составила 3674 рубля — это на 11% больше, чем год назад.

В целом приверженность россиян новогодним традициям остается высокой. Наряжать елку и развешивать гирлянды собираются 61% респондентов. Еще 17% ограничатся установкой елки с минимальными украшениями. Интересно, что наряду с традиционными подходами зарождается и цифровой тренд: некоторые участники опроса сообщили, что украшают виртуальные елки, сгенерированные с помощью нейросетей.

Изменение в выборе типа елки сопровождается повышенным вниманием к ее декору. С 1 по 10 декабря 2025 года средняя цена на гирлянды оказалась на 12% выше, чем годом ранее, и составила 613 рублей. Число покупок гирлянд выросло на 5%. Количество покупок елочных игрушек выросло за отчетный период на 7% год к году. Средняя цена стала на 14% выше и достигла 510 рублей.

«Главный новогодний тренд этого сезона — елка в русском стиле, поэтому особым спросом пользуются винтажные советские игрушки, а также гирлянды, сделанные вручную из сушек и баранок. Еще один яркий тренд — „ледяная елка“, эффект которой достигается за счет обилия серебристых украшений и стеклянных сосулек», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.