Навыки и интерес: как решиться кардинально поменять профессию

Тренер Кукуев: при смене профессии важно быть честным с собой

Тренер по импровизации и публичным выступлениям Игорь Кукуев дал советы по смене профессии, когда человека не устраивает его карьерный путь, и подчеркнул, что в такой ситуации важно быть честным с собой и своими желаниями, сообщает «ФедералПресс» .

«Во-первых, подумайте, что вас интересует, какая работа привлекает, какие навыки вы уже имеете для реализации в другой области», — сказал эксперт.

Следующими шагом, по словам Кукуева, будет поиск сообщества профессионалов в новой сфере: можно пообщаться с людьми, узнать о плюсах и минусах работы, трудностях и перспективах. Здесь помогут соцсети.

Дальше уже можно приступать к получению образования. Сегодня в интернете много онлайн-курсов, их можно проходить в свободное время и совмещать с основной работой. Лучше выбрать те, которые по результатам обучения выдают диплом.