Навка призналась, за что ее часто критикует Песков

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что ее супруг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков критиковал ее за выбор классической музыки для выступлений. По ее словам, у мужа связаны дурные ассоциации с некоторыми композициями, сообщает ТАСС .

«Очень часто он меня критикует, особенно, когда я выбираю классику — „Лебединое озеро“, „Щелкунчик“. В его понимании — шоу, Новый год, и люди должны приходить и получать удовольствие, веселиться, расслабляться», — призналась Навка.

По ее словам, Песков любит творчество композитора Петра Чайковского, однако некоторые композиции кажутся ему грустными. Реакция пресс-секретаря президента связана с тем, что раньше «Лебединое озеро» показывали по телевизору, «когда кто-то умирал из ЦК Компартии», считает Навка. Она добавила, что старалась не включать такие композиции при супруге, когда готовилась к выступлениям.

Вместе с тем Навка подчеркнула, что Пескову нравятся шоу, для которых она выбирает музыку из «Щелкунчика» и «Лебединого озера».