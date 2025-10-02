Наушники предприятия из Мытищ вошли в топ-3 лидеров продаж на маркетплейсе

На протяжении 3 лет «Урал Гагарин завод» разрабатывал уникальные беспроводные наушники, которые отвечали бы всем заявленным требованиям потребителей. В июле новая модель вышла в продажу и всего за месяц ворвалась в топ-3 категории Bluetooth-наушников на Ozon, заняв заслуженное второе место. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

«Новаторский подход к созданию аудиоустройства стал ключевым фактором успеха. В каждой чаше наушников установлено два динамика разного размер, что позволяет достичь максимально натурального звучания: большой динамик воспроизводит весь частотный диапазон, а меньший специализируется на высоких частотах», — отметил продукт-менеджер Иван Логинов.

Предприятие «Урал», известное производством автомобильной акустики и портативных колонок, продолжает укреплять позиции российской электроники на рынке. Продукция компании находит применение не только в быту, но и в автомобилях спецслужб и на других производствах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.