Научный совет по селекции и семеноводству соберет более 100 ученых в Щелкове

На площадке АО «Щелково Агрохим» пройдет III научный совет по селекции и семеноводству, посвященный теме «Современные тенденции развития отечественной селекции». Более 100 ученых из ведущих научных организаций страны соберутся для обсуждения актуальных вопросов в области селекции и семеноводства, что свидетельствует о заинтересованности в модернизации агропромышленного комплекса России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В числе участников — представители таких организаций, как ФГБНУ ВНИИСБ, ФНЦ ИЦиГ СО РАН, Институт фундаментальных проблем биологии РАН, а также ряд аграрных университетов, включая Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева и Орловский государственный аграрный университет. Мероприятие также станет платформой для молодых ученых и аспирантов, предоставляя им возможность поделиться своими научными достижениями.

Основная цель совета — формирование единого инновационного пространства для успешного развития сельскохозяйственного производства в России. АО «Щелково Агрохим» активно содействует интеграции организаций, занимающихся селекцией и фундаментальными исследованиями в таких областях, как биотехнология и геномика, что является важным шагом к достижениям страны в области импортозамещения. В ходе заседания будут подводиться итоги работы за прошлый год и корректироваться селекционные программы в соответствии с современными требованиями аграрного сектора. Планируется подписать договоры и соглашения на предстоящий год, что позволит обозначить конкретные шаги для реализации совместных селекционных программ.

На совете будут представлены новые образовательные и исследовательские программы, которые ускорят развитие сельскохозяйственной науки в России. Это событие подчеркивает значимость научного подхода в селекции и семеноводстве, а также потребность во взаимодействии между учебными заведениями и промышленностью для достижения успеха в аграрном секторе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.