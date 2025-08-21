Научный переворот: ученые доказали влияние лунотрясений на ее ландшафт

Научный журнал Science Advances опубликовал исследование ученых университета Мэриленда и Смитсоновского института, согласно которому лунотрясения чаще и больше, чем метеоритные удары, меняют лунный ландшафт: они угрожают обитаемым базам и ракетам, сообщает kp.ru .

«Эти данные крайне важны для выбора места под строительство будущих лунных баз в рамках программы Artemis и других международных проектов по освоению Луны», — заявила старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко.

По ее словам, даже относительно слабые толчки с магнитудой около 3.0 могут быть опасны для высоких конструкций, в том числе для разрабатываемой компанией Илона Маска ракеты Starship.

Ранее несколько государств объявили о планах строительства новых обитаемых баз на Луне. США продолжают совершенствовать программу Artemis и лидировать в этой сфере, в апреле 2026 года облет Луны совершит космический американско-европейский корабль «Орион», Россия участвует в строительстве Международной лунной научной станции.