сегодня в 19:00

Научные коллективы до 15 августа могут подать заявки на конкурс «Успешный патент»

С 2022 года Роспатент проводит конкурс «Успешный патент», который в соответствии с национальными целями направлен на развитие технологического лидерства нашей страны, создание условий для устойчивой и динамичной экономики и развития талантов. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Цель конкурса – популяризация успешного опыта отечественных разработчиков по внедрению запатентованных технологий в реальный сектор экономики.

В конкурсе могут принимать участие правообладатели патента на изобретение, получившие экономический эффект по итогам 2024 года.

Среди участников – молодые ученые высокотехнологичных предприятий, образовательных и научных организаций, представившие изобретения в области космической и лазерной техники, машиностроения, электронной и металлургической промышленности, ядерной медицины, нефтехимии,

фармацевтики.

Информация о победителях конкурса «Успешный патент» размещается на официальных ресурсах Роспатента, а также презентуется на ведущих научных и бизнес-форумах нашей страны.

Лидерами по уровню активности участников являются г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская и Челябинская области.

По итогам конкурса создано свыше 100 единиц научного контента, который был представлен аудитории с охватом 8,9 млн. человек. В этом году контент об успешных разработках будет представлен в профильных СМИ с участием лидеров мнений, широкого круга экспертов в сфере науки и технологий.

Партнером конкурса является Национальный центр «Россия», где пройдет торжественная церемония награждения победителей и деловая программа для финалистов.

Научные, образовательные коллективы и бизнес-сообщества региона приглашают поучаствовать в конкурсе, заполнив до 15 августа 2025 года анкету на сайте Роспатента: https://rospatent.gov.ru/ru/successful-patent-2025.