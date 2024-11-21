Научную работу клинской студентки отметили на Всероссийском конкурсе исследовательских работ

Авторы лучших работ на тему «Российская идентичность» выступили на Форуме Российской идентичности, который прошел в Международном информационном агентстве «Россия сегодня», передает пресс-служба администрации городского округа Клин.

Одной из лучших работ, получивших высокую оценку экспертов в номинации «Многогранность российской культуры: традиции и современные тенденции», стала работа студентки филиала РГСУ в Клину Ирины Ковалевой, которую курировала кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой экономики, управления и права Ирина Александровна Толстова.

Ирина Ковалева успешно прошла первый этап конкурса и представила доклад «Роль этнического многообразия русского мира в формировании гражданской идентичности» на стратегической сессии «Российская идентичность: взгляд поколения». На форуме также выступили министр науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Владимировна Захарова.

Укрепление общероссийской гражданской идентичности и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей — ключевые цели государственной политики Российской Федерации.

Проблемы, которые обсуждались на форуме, не оставили участников равнодушными. Атмосфера была теплой, а дух патриотизма и любви к Родине — главным чувством, которое живет в сердце каждого гражданина России. Мы желаем Ирине дальнейших успехов в реализации научных проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.