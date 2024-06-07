Научного руководителя ЧВК ЕНОТ могут посадить на 14 лет

Как считают следователи, в 2018 году, возглавив преступное сообщество, которое работало под видом военно-патриотической организации, Молокоедов организовал нападение его участников на дом жителя Туапсе Петра Супонева. Кроме того, через бойцов он угрожал директору АО «Мираксбиофарма» Вадиму Друху, чтобы мужчина отказался от должности.

Адвокаты обвиняемого отмечают, что он только вмешался в конфликт из-за земельного участка между Петром Супоневым и членами семьи академика РАН, директора Научного центра иммунологии Михаила Пальцева. Через знакомых Молокоедов попросил помощи одного из лидеров «енотов» Романа Теленкевича, который предоставил людей для решения конфликта. Теленкевича осудили на 13 лет, а потом освободили для участия в спецоперации.

Ранее военный суд вынес оправдательный приговор по уголовному делу участников ЧВК ЕНОТ, которых обвиняли в организации преступного сообщества и в участии в нем. Также в суде общей юрисдикции прокуратура заявила о доказанности данного обвинения. Защита настаивает на полном оправдательном приговоре.