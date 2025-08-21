Научно-технический совет РЭО начал принимать идеи проектов по переработке отходов онлайн

Он содержит форму обратной связи, через которую можно оперативно направить предложение или запрос по научно-техническому развитию сферы обращения с отходами. Эксперты НТС проанализируют все полученные предложения и самые актуальные из них вынесут на рассмотрение совета.

«Отрасль обращения с отходами является наукоемкой. А переход к экономике замкнутого цикла требует внедрения новых технологий. При этом они должны бы и экономически обоснованными. Поэтому РЭО всегда открыт для обсуждения и внедрения новых технологий на современных производствах», — рассказали в пресс-службе РЭО.

Помимо общих сведений о структуре и участниках НТС раздел содержит информацию о проведенных заседаниях совета с указанием рассмотренных тем, выступивших на заседаниях докладчиках и приложением презентационных материалов.

«В настоящее время деятельность НТС нашей компании перестраивается, — отметил ответственный секретарь НТС, советник генерального директора по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития Сергей Егоршев. — В структуре НТС формируются направления, охватывающие различные технологии обращения с отходами, не ограничиваясь только ТКО».