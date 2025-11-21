Научно-технический семинар совета молодых ученых прошел в Балашихе

Научно-технический семинар совета молодых ученых и специалистов АО «Криогенмаш» состоялся 21 ноября в Балашихе. В мероприятии приняли участие сотрудники предприятия, студенты-целевики, а также представители партнерских вузов и предприятий. Всего было представлено 18 научных докладов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В рамках семинара участники представили свои научные доклады, которые оценивали члены комиссии. Программа мероприятия включала три секции, в каждой из которых по итогам выступлений определялись победители.

Генеральный директор АО «Криогенмаш» Евгений Матвеев отметил важность научных разработок для заказчиков и выразил надежду, что лучшие доклады будут реализованы на практике.

Проведение подобных научных мероприятий запланировано и на следующий год. В апреле 2026 года в Балашихе состоится очередная научная конференция, где победители нынешнего семинара смогут продемонстрировать заказчикам свои реализованные проекты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что уже в 2025 году в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«В 2025 году здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.