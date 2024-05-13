Натуралисты заметили краснокнижного зеленого дятла под Сергиевым Посадом

Натуралисты сообщили Минэкологии Подмосковья хорошую новость. Ими на территории Молокчинского ботанико-энтомологического заказника был замечен зеленый дятел — редкая краснокнижная птица. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«На территории Сергиево-Посадского городского округа натуралистами была замечена взрослая особь зеленого дятла. Эта птица занесена в Красную книгу Московской области и находится под нашей охраной», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Зеленый дятел является одним из ярких представителей своего семейства. Птица имеет яркое зеленое оперение крыльев, красное на голове и выделяется достаточно крупным размером. Однако это пернатое часто путают с его ближайшим более распространенным родственником — серым дятлом, чья расцветка более блеклая. Зеленый дятел является оседлым видом и не покидает обжитые места даже в зимний период. Весной, когда лес оживает, у зеленых дятлов начинается период размножения, достигающий своего пика во второй половине марта — начале апреля и продолжающийся до середины мая. В это время оба партнера очень активны, они перелетают с ветки на ветку, громко кричат, рекламируя выбранное место под будущее гнездо.

Одной из отличительных особенностей зеленого дятла от своих собратьев является то, что эти птицы главным образом отыскивают себе пищу на земле, а не на деревьях. Любимым блюдом пернатых являются лесные муравьи, ради которых дятлы в зимний период продалбливают отверстия в снегу.

На территории Подмосковья обитает несколько видов дятлов. Такие виды, как желна, белоспинный дятел, большой и малый пестрые дятлы являются общераспространенными видами. В Красную книгу Московской области занесено 4 вида этих пернатых: зеленый дятел, седой дятел, трехпалый дятел и средний пестрый дятел.

«Подмосковье многообразно уникальными видами растений и животных. Для его сохранения и донесения до последующих поколений мы создаем заказники, оберегаем редких представителей флоры и фауны и контролируем антропогенное воздействие на природное богатство», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.